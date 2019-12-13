رياضة | رئيس نادي الفيوم: لدينا ثقة كبرى في إمكانيات الجهاز الفني واللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الفيوم: لدينا ثقة كبرى في إمكانيات الجهاز الفني واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ثقتهم الكبري فى إمكانيات الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الفيومى وظهور الفريق بشكل قوى خلال الفترة القادمة .وقال المحاسب علي مسعود، رئيس نادي الفيوم : مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة في إمكانيات محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون ولاعبي الفريق ، وأن الإدارة لديها القناعة أن الفيوم ستزداد قوته في المجموعة تحت قيادة يوسف .واضاف رئيس مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى : الفريق خاض ثلاث مباريات تحت قيادة يوسف حتى الآن كان يستحق الفوز في جميعهم، لكن التوفيق مازال بعيدا أمام الفريق، لكن هناك تطور ملحوظ في أداء اللاعبين وسرعاتهم، ومجلس الإدارة يرى ذلك جيدا.

واختتم رئيس نادى الفيوم قائلا : نطالب من اللاعبين زيادة القوة وضرورة الإصرار من أجل النتائج الإيجابية ومن أجل استثمار الأداء الجيد بنتائج جيدة حتى يعود الفيوم للمكانه التى يستحقها .

كان قد خسر الفيوم في لقائه الأخير أمام مضيفه فريق بني سويف الرياضى بهدف نظيف أحرزه بلال سالم مدافع بنى سويف ليتوقف رصيد الفيوم عند النقطة السابعة بالمركز العاشر فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 19 بالمركز الأول بالمجموعة الاولى بدوري القسم الثاني