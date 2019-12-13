رياضة | ننشر نص بيان مجلس إدارة مشروع الأسيوطي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص بيان مجلس إدارة مشروع الأسيوطي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مسئولو مجلس إدارة نادى الأسيوطى 2020 بيان صحفيا لتوضيح مستقبل النادى بالفترة القادمة وأهم أهداف النادى المزمع تحقيقها.

وجاء البيان نصه كالتالى :" بعد نجاح تجربة نادي الأسيوطي سبورت الذي كان مثالاً يحتذي به في الإدارة الاحترافية والصعود من الدرجة الرابعة للدوري الممتاز في وقت قياسي، واكتشاف مواهب عديدة يلعبون الآن في أندية الدوري الممتاز المختلفة ، الأمر الذي دعا أكثر من مستثمر عربي بإبداء رغبته في شراء نادي الأسيوطي وبعد مفاوضات كثيرة تم بيع النادي لشراكة سعودية إماراتية وتم تغيير اسمه لنادي بيراميدز وينافس الآن بكافة المسابقات المحلية والقارية ،وكان نادي الاسيوطى صاحب السبق الأول في ضخ استثمارات عربية وأجنبية داخل الاقتصاد الرياضي المصري.