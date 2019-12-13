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اليوروباليج.. روما يؤكد تأهله بالتعادل مع ولفسبرجر الجمعة 13 ديسمبر 2019 تأهل روما الإيطالي إلى الدور المقبل من منافسات اليوروباليج، رغم تعادله الإيجابي بهدفين لمثلهما مع ضيفه ولفسبرجر النمساوي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

أهداف المباراة تقدم الجناح الأرجنتيني دييجو بيروتي، لصالح الذئاب بالهدف الأول عبر ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول. Advertisements وتعادل الضيوف بواسطة فلورينزى لاعب روما بتسجيله هدف عكسي في مرماه مع الدقيقة العاشرة. وأضاف إدين دجيكو الهدف الثاني لصالح روما في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل المهاجم ويسمان لصالح الفريق النمساوي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66. بهذه النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ولفسبرجر عند 5 نقاط بالمركز الرابع وودع البطولة.

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