الامارات | ترايثلون دبي للسيدات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ترايثلون دبي للسيدات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات «ترايثلون دبي للسيدات»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي: السباحة، والدراجات الهوائية، والجري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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