الامارات | زوارق «إكس كات» تتسابق على جائزة دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق «إكس كات» تتسابق على جائزة دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وتستمر حتى الغد.

ويشهد الحدث الذي يقام في شاطئ جميرا 3 في الموقع الجديد خلف مركز صن سيت مول، مشاركة 12 زورقاً تتقدمها زوارق الإمارات، فريق شرطة دبي 3 المتصدر بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، وحامل اللقب زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، وزورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي.

كما تشارك في السباق ثمانية زوارق أخرى، من بينها الزورق ماريتيمو 12 (أستراليا) وترابل تو 10 (إيطاليا -أستراليا) وإتش بي أي 96 (إيطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا)، ورهيب 17 (الكويت)، ودي متري 20 (ايطاليا)، وفيدكس 22 (ايطاليا) وكونسول بروكيرس (ايطاليا)، فيما يغيب عن الحدث في هذه الجولة زورق أستراليا 8 وزورق سويكات 2.

وتخوض الزوارق اليوم منافسات تصفيات أفضل زمن التي تقام على مرحلتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً، حيث تخوض جميع الفرق محاولات مفتوحة تستمر لمدة 45 دقيقة يتم بعدها تحديد أفضل خمسة زوارق تحقيقاً للأرقام لخوض المرحلة الثانية الحاسمة لتحديد صاحب المركز الأول والمنطلقين في السباق الرئيس الذي يقام في الثالثة عصراً، ومن المقرر أن تقطع الزوارق المشاركة 57.63 ميلاً بحرياً في إجمالي مسافة السباق التي تشمل لفة البداية و14 دورة حول كورس السباق، إضافة إلى لفتين طويلتين.

الترتيب العام

1- شرطة دبي 3 (143 نقطة).

2- ماريتيمو 12 (137 نقطة).

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3- أبوظبي 4 (136 نقطة).

4- أبوظبي 5 (113 نقطة).

5- ترابل تو 10 (71 نقطة).

6- إتش بي أي 96 (64 نقطة).

7- زي بلو رو 8 (48 نقطة).

8- نيو ستار 9 (47 نقطة).

9- سويكات 2 (44 نقطة).

10- رهيب 17 (42 نقطة).