الامارات | صومايل روزا.. يحتفل في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن صومايل روزا.. يحتفل في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص لاعب النصر المعار إلى نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، المحترف البرازيلي صومايل روزا، على قضاء فترة التوقفات الشتوية، والتوجه وعائلته لقضاء إجازة في باريس، بعد أن احتفل مع فريقه بلقب الدوري الكوري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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