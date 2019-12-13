الامارات | كايزر: تعلمنا من «درس الشارقة».. ولم نلعب بثقة زائدة أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: تعلمنا من «درس الشارقة».. ولم نلعب بثقة زائدة أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن الجزيرة كان يعلم أنه سيواجه فريقاً صعباً وقوياً، هو فريق حتا، وأكد خلال المؤتمر الصحافي بعد الفوز 2-صفر أن الجزيرة تعلم من درس الشارقة، وأوضح: «شاهدنا مباراة حتا أمام فريق الشارقة، عندما كان حتا متقدماً بهدفين، قبل أن يعود الشارقة ويتعادل، وهو ما جعلنا نتعلم من هذا الدرس، ونستعد بالقوة اللازمة لحتا، لأنه فريق قوي، قدم مجهودا كبيرا في المباراة».

وأضاف: «لم نقدم المستوى الفني المنتظر، لكن قمنا بالأهم، وهو حصد النقاط الثلاث، وما قدمه اللاعبون أدى الغرض في النهاية، لم نتعال على حتا أو نلعب بثقة زائدة، بل بالعكس، عملنا حساباً لهذا الفريق ولما قدمه في المباريات السابقة».

وتابع: «ارتكبنا بعض الأخطاء، وسنتعامل معها في الفترة المقبلة، ليس لدينا أي تعليق على التحكيم واحترم قراراته، وأرى أن تقنية الفيديو ستخدم البطولة بكل تأكيد، مع زيادة العمل عليها لإعطاء كل فريق حقه».

في المقابل، أكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، أحقية الجزيرة بالفوز على فريقه، مشيراً إلى أنه دفع ثمن التشكيل الذي بدأ به المباراة، وطريقة اللعب التي اختلفت عن المباريات السابقة نتيجة بعض التغييرات.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى أخطاء عديدة أمام فريق كبير بحجم الجزيرة. وقال في المؤتمر الصحافي: «واجهنا فريقاً قوياً، ومن أفضل فرق البطولة، وكان يجب علينا عدم ارتكاب أي أخطاء، تشكيل البداية كان غير موفق بسبب الغيابات، وافتقادنا عنصرين مهمين، هما لاعبا الارتكاز لاحج صالح وعبدالله عبدالقادر».

Advertisements

وأضاف: «بالتأكيد لم نكن موفقين في البداية، وارتكبنا خطأ كلفنا هدف التقدم، وأمام مثل هذه الفرق يجب ألا تخطئ، في الشوط الثاني أجرينا بعد التعديلات، وبالفعل امتلكنا الكرة أول ربع ساعة، وشكلنا أكثر من هجمة خطرة، وأحرزنا هدفاً تم إلغاؤه، ولكن في النهاية يجب أن نبارك لفريق الجزيرة الذي استحق الفوز، وسنواصل العمل لنؤكد ما بدأناه مع انطلاقة الموسم».

مدرب حتا:

«يجب ألا ترتكب

الأخطاء أمام

فريق مثل الجزيرة».