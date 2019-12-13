شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع زايد في الفجيرة يستقبل نزالات الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُزاح الستار اليوم عن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة. وتقام منافسات البطولة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون اليوم من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت سن 18 عاماً ضمن فئات أوزان متنوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مجمع زايد في الفجيرة يستقبل نزالات الجوجيتسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.