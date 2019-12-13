الامارات | ريجيكامب: لدينا فرصة للفوز على شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: لدينا فرصة للفوز على شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، إن الفريق حقق نتائج رائعة أمام الفجيرة بعد الفوز 3-2، خصوصاً على الصعيد المعنوي للاعبين، وقبل لقاءين مهمين للغاية أمام شباب الأهلي في الجولة التاسعة، وبعده الجزيرة في الجولة الـ10.

وأكد في المؤتمر الصحافي أنه «لدينا الآن فرصة جديدة لنحقق الفوز على شباب الأهلي، المباراة المقبلة، ستبدأ بصفرين، وعلينا السعي لتحقيق النتيجة التي تسعدنا، خصوصاً أننا سنستفيد من عودة الغائبين، على الرغم من قوة شباب الأهلي في الفترة الحالية، وبعد فوزه علينا في الكأس».

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وقال: «الفوز على الفجيرة لا يعني عدم وجود أخطاء، خصوصاً من الكرات الثابتة والعرضيات، فلاعبو الوصل أضاعوا الكثير من الفرص، وكان من الطبيعي استقبال أهداف». وقال إن عليه معالجة غياب التركيز في الدقائق الـ10 الأخيرة، كما حصل معهم في مباراة شباب الأهلي بربع نهائي الكأس التي فاز فيها الأخير 5-1.

في المقابل، اعتبر مدرب الفجيرة الجزائري، مجيد بوقرة، أن الفريق دفع ثمن النقص العددي، بعد طرد لاعبه كواسي بالبطاقة الحمراء.

وقال في المؤتمر الصحافي: «الشوط الأول كان جيداً من اللاعبين، فقد اعتمدنا على اللعب الدفاعي والهجمات المرتدة، لكن النقص العددي أعطى الأفضلية لفريق الوصل». وتابع: «بالتأكيد غير راضين عن مركزنا في جدول الترتيب، واللاعبون يقدموا أداءً جيداً، لكنني أطالب الأجانب بتقديم الأفضل من أجل تحسين موقف الفريق في جدول الترتيب في المباريات المقبلة».