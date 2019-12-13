الامارات | دبا الحصن يدافع عن «صدارة الهواة» أمام الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يدافع عن «صدارة الهواة» أمام الحمرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منافسات دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة اليوم مباراة مثيرة بين الحمرية وضيفه دبا الحصن الساعة 16:45، على أن تقام أيضاً مباراتان تجمعان العربي مع ضيفه التعاون، والذيد مع البطائح، وكلا المباراتين تقامان الساعة 16:40 مساء.
وسيدافع دبا الحصن عن صدارة الدوري التي يعتليها بـ11 نقطة أمام فريق عنيد لم يفز حتى الآن، لكنه لا يخسر بعد أن حقق ثلاثة تعادلات. في المقابل، يسعى كذلك البطائح لاستغلال أي تعثر لدبا الحصن للانفراد بالصدارة حيث يحتلها حالياً بالشراكة 11 نقطة، لكنه يتخلف عن دبا الحصن بفارق الأهداف.
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