الامارات | عشاق التنس يستعدون لمتابعة «مبادلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق التنس يستعدون لمتابعة «مبادلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لبطولة مبادلة العالمية للتنس المقررة بعد سبعة أيام، وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية. وتحظى البطولة بمشاركة خمسة من أصل أفضل 10 لاعبي تنس في العالم، وهم: رافاييل نادال المصنّف أولاً، ونوفاك ديوكوفيتش الثاني، ودانييل ميدفيديف الخامس، وستيفانوس تسيتسيباس، السادس، وجايل مونفيس، العاشر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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