الامارات | دوري القفز في ضيافة «العين للفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري القفز في ضيافة «العين للفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، على الميدان الرملي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة لونجين راعي دوري القفز. وتتواصل منافسات القفز على ميدان العين للفروسية لحين موعد بطولة العين الدولية من فئة (3 نجوم) في 26 ديسمبر الجاري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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