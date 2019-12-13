الامارات | زوجة ليوناردو: دبي مبهرة.. لا أرغب في مغادرتها

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ليوناردو: دبي مبهرة.. لا أرغب في مغادرتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت هيناتا، زوجة لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عن سعادتها بالعيش في الدولة، مؤكدة أن الإبهار الذي شاهدته في دبي جعلها لا ترغب في مغادرتها، وأنها تتمنى أن تعيش فيها أطول فترة ممكنة.

وقالت هيناتا لـ«الإمارات اليوم» إنها تحب معظم الدول التي قامت بزيارتها، والتي خاض فيها ليوناردو دي سوزا تجارب احترافية، مشيرة إلى أن الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، من الأماكن التي تتمنى أن تظل فيها فترة طويلة.

وأشارت إلى أن أبرز ما يميز الدولة هو الأمن الكبير، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وقالت: «أكثر ما جعلني أحب العيش هنا هو الأمان الذي نجده في أي مكان نذهب إليه، إذ إن هناك نظاماً رائعاً يتم تطبيقه في كل الأماكن، كما أن المقيمين في الدولة ملتزمون بشكل كبير بتطبيق القانون، ما يجعل الحياة سهلة وجميلة».

وأضافت: «لا نجد صعوبة في أي شيء هنا، وكل شيء متوافر، لذلك تركيزنا على دعم ليوناردو في الظهور بشكل جيد مع شباب الأهلي، وأن يتألق مع الفريق حتى يستمر فترة طويلة».

وحول الأماكن المفضلة بالنسبة إليها، قالت: «أحب (لا مير) في دبي، خصوصاً أننا نقيم هناك، ولكن في الوقت نفسه هناك العديد من الأماكن الرائعة التي أبهرتني، إذ يعد برج خليفة وجهتي المفضلة، سواء بالذهاب إلى هناك والتقاط الصور التذكارية أو الصعود إلى قمة البرج، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشواطئ الرائعة التي تعد وجهة مثالية بالنسبة إلى ليوناردو وابننا».

وأوضحت هيناتا أنها لم تجد صعوبة في الحصول على الأطعمة المحببة بالنسبة لها وإلى ليوناردو، وقالت: «الإمارات تتميز بتعدد الجنسيات المقيمة على أرضها، ما جعل هناك تنوعاً كبيراً لكل الأذواق بالنسبة إلى الأكلات، وأنا بالنسبة لي أحب المطاعم الإيطالية، و(الباستا) بشكل عام، و(الاسباغيتي) بشكل خاص، كما أننا لم نجد صعوبة في توفير الأكلات البرازيلية التي نحبها ونتناولها في البرازيل».

من جهته، أكد ليوناردو دي سوزا أن زوجته تدعمه بشكل كبير، ومن أسباب تألقه مع الأندية التي لعب في صفوفها. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «هيناتا تستمتع بالحياة في الإمارات، ولم تشكُ على الإطلاق من أي شيء، بسبب النظام والإبهار، وتوافر كل شيء تحتاج إليه».

وأضاف: «نذهب خلال أوقات الفراغ لزيارة الأماكن الترفيهية التي تمتاز بها الإمارات، إذ يوجد كل شيء، سواء من خلال المراكز التجارية التي تعد ضمن الأفضل على مستوى العالم، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشواطئ، والمطاعم، لذلك نحن كعائلة نستمتع بالحياة هنا في الأوقات التي لا أرتبط خلالها بتدريبات ومباريات مع شباب الأهلي».

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هيناتا:

«أكثر ما يجعلني أحب

العيش هنا هو الأمان

الذي نجده في أي

مكان نذهب إليه».

- يقيمون في «لا مير»..

وبرج خليفة

وجهتها المفضلة.