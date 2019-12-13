الامارات | بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات «5 نجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات «5 نجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الرابطة الدولية لمحترفات التنس عن فوز بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بجائزة أفضل دورة من فئة 5 بريمير لعام 2019، وذلك خلال الحفل السنوي لختام موسم بطولات محترفات التنس. وتصوّت اللاعبات على منح هذه الجائزة إلى البطولة التي تحقق التميز على مستوى مؤسستها والعاملين فيها، وشغف المشجعين بها، وتفانيها الأشمل تجاه رياضة التنس ولاعباتها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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