الامارات | معرض رياضات المغامرة والتحدي 9 يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض رياضات المغامرة والتحدي 9 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «إن بي إي» عن تنظيم النسخة الخامسة من معرض رياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو) خلال الفترة من التاسع إلى 11 يناير المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدّث خلاله ممثل المجلس غازي المدني، ومنظم المعرض زرير سيف الدين، والمدير التنفيذي لشركة «إس إس مارين» سعيد السويدي، ومدير عام «سوسايتي موتورز» فنسينت باسكو، والمدير التنفيذي لشركة «سبورت اند لايف» سايمون مارشال.
ويضم معرض رياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو) ثلاث فعاليات، معرض دبي العالمي للدراجات الهوائية، مهرجان دبي للدراجات النارية، ومعرض الشرق الأوسط للغطس وصيد الأسماك.
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