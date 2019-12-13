شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد مارياني.. منبهر بمسجد الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب شباب الأهلي، السويسري ديفيد مارياني، إعجابه الشديد بمسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وفقاً لما نشر اللاعب على حسابه في «إنستغرام»، إذ أكد أنه معجب بالإبهار والفن المعماري للمسجد، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بزيارة المكان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ديفيد مارياني.. منبهر بمسجد الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.