شكرا لقرائتكم أمير مرتضي منصور لمنافسي الزمالك : نتقابل اخر الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمير مرتضي في تصريحات لقناة اون سبورت : قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكنا الأفضل علي مدار الشوطين، مضيفا أن الفريق حصد 3 نقاط مهمة من فريق كبير مثل بيراميدز، وهو الفوز الذي يمنح اللاعبين والجهاز الفني الجديد جرعة كبيرة من الثقة بعد فترة من التخبط.
وقال امير مرتضي منصور : واجهنا انتقادات عنيفة مطلع الموسم الماضي عندما كان الفريق متذبذب في النتائج في الكونفيدرالية والدوري، وانهينا الموسم بـ 3 بطولات، موجها رسالة إلي من وصفهم بأنهم يحاولون هدم الفريق : نتقابل نهاية الموسم .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضي منصور لمنافسي الزمالك : نتقابل اخر الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.