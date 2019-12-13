شكرا لقرائتكم أمير مرتضي منصور لمنافسي الزمالك : نتقابل اخر الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام علي فريق الزمالك رسالة شديدة اللهجة للذين وصفهم بأنهم يحاولون هدم الفريق، قائلا : نتقابل اخر الموسم، وذلك عقب الفوز علي بيراميدز اليوم بثنائية نظيفة.

وقال أمير مرتضي في تصريحات لقناة اون سبورت : قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكنا الأفضل علي مدار الشوطين، مضيفا أن الفريق حصد 3 نقاط مهمة من فريق كبير مثل بيراميدز، وهو الفوز الذي يمنح اللاعبين والجهاز الفني الجديد جرعة كبيرة من الثقة بعد فترة من التخبط.

وقال امير مرتضي منصور : واجهنا انتقادات عنيفة مطلع الموسم الماضي عندما كان الفريق متذبذب في النتائج في الكونفيدرالية والدوري، وانهينا الموسم بـ 3 بطولات، موجها رسالة إلي من وصفهم بأنهم يحاولون هدم الفريق : نتقابل نهاية الموسم .