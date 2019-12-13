شكرا لقرائتكم رمضان صبحى : لو رجع بيا الزمن هسيب الأهلى وهروح إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى نجم الأهلى أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء سيختار الاحتراف الخارجى فى ستوك سيتى الإنجليزى والرحيل عن القلعة الحمراء.
أضاف صبحى فى حوار تلفزيونى : "في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده".
وقال رمضان صبحي، إن عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.
وأضاف رمضان صبحي: "كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة افريقيا".
وتابع رمضان صبحي: "احترمت وجهة نظر المدرب في عدم اختياري في منتخب مصر"، مضيفا: "أنا وكابتن شوقي غريب كان لدينا رغبة متبادلة بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي".
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى : لو رجع بيا الزمن هسيب الأهلى وهروح إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.