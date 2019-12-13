شكرا لقرائتكم رمضان صبحى : لو رجع بيا الزمن هسيب الأهلى وهروح إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى نجم الأهلى أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء سيختار الاحتراف الخارجى فى ستوك سيتى الإنجليزى والرحيل عن القلعة الحمراء.

أضاف صبحى فى حوار تلفزيونى : "في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده".

وقال رمضان صبحي، إن عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

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وأضاف رمضان صبحي: "كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة افريقيا".

وتابع رمضان صبحي: "احترمت وجهة نظر المدرب في عدم اختياري في منتخب مصر"، مضيفا: "أنا وكابتن شوقي غريب كان لدينا رغبة متبادلة بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي".