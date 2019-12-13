رمضان صبحى : صلاح "دماغه" كبيرة ويفهم ما أقصده بشأن المشاركة بالأولمبياد

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جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحى نجم الأهلى إن محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي عقله كبير ويفهم ما يقصده بشأن اللاعبين فوق السن اللذين من المفترض أن يشاركوا مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.
وكان رمضان صبحي قد قال مؤتمر صحفي أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي توجت بها مصر أن الاحتفاء باللاعبين الحاليين أهم من الحديث عن الأسماء المرشحة للمشاركة في طوكيو.
وتابع نجم الأهلي :"صلاح "دماغه كبيرة" فهو يعرف جيداً ما الذي قصدته، ويُدرك أن مشاركته في أوليمبياد طوكيو ليست قراري، وإنما هي وجهة نظر المدير الفني شوقي غريب". موضحا أن صلاح لاعبا كبيرا وذو قيمة ، وانضمامه لأي فريق يكون شرفاً كبيراً".
وأضاف رمضان صبحي :"كان يجب أن أدافع عن لاعبي المنتخب الأوليمبي، لأن الأمر لم يكن منطقياً وقتها، تأهلنا إلى الأوليمبياد وحققنا إنجاز، وفوجئنا بأسئلة عن اللاعبين الذين سيلعبون في طوكيو من خارج منتخبنا".
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