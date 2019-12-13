شكرا لقرائتكم الدرعية للتنس.. محطة نحو استضافة كبرى البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتنافس 8 من أفضل لاعبي التنس المحترفين من ضمنهم 6 لاعبين يتواجدون في قائمة أفضل 20 لاعبا عالميا، على لقب النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها 3 ملايين دولار أميركي.

وجذبت بطولة الدرعية للتنس أنظار أبرز نجوم العالم، نظرا لقيمتها المالية إضافة إلى أنها تعتبر محطة هامة للاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة "غراند سلام" التي تنطلق الشهر المقبل.

واللاعبون الثمانية الذين سيتنافسون في كأس الدرعية للتنس، هم دانييل ميدفيديف (المركز الخامس في اتحاد لاعبي التنس المحترفين)، وغايل مونفيلز(10)، وديفيد جوفين (11)، وفابيو فونيني (12)، ستانيسلاس واورينكا(16)، وجون إيسنر(19)، ولوكاس بويل(22)، ويان لينارد ستروف (35).

الأمير عبدالعزيز الفيصل مع النجوم المشاركين في البطولة

وفي حال مشاركة لاعب في البطولة وخسارته مباراته الأولى، سيضمن تحقيق أكثر مما يمكن أن يكسبه إذ ما وصل إلى الجولة الثانية في بطولة أميركا المفتوحة، وسيحصل الفائز بلقب كأس الدرعية للتنس على الجائزة التي يحصل عليها من وصل إلى ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة، وسيتجاوز المبلغ الذي سيحصل عليه البطل الرقم الموضوع في بطولة غراند سلام العام الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام العالمية، فإن بطولة الدرعية تعتبر نقطة انطلاق لموسم مثير، وستمنح الثمانية لاعبين فرصة لتحقيق عدة مكاسب من ضمنها الحصول على إيقاع تنافسي قبل تحديات الموسم الجديد.

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النجوم المشاركين بالزي السعودي

وتبلغ قيمة ربع النهائي 125 ألف دولار، وفي نصف النهائي 250 ألف دولار، مقابل نصف مليون دولار للنهائي، ومليون دولار للفائز بلقب كأس الدرعية.

ويحظى اللاعبون بمتابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيهم في "إنستغرام" 2 مليون، ويعد السويسري ستانيسلاس واورينكا صاحب أعلى شعبية، وهو اللاعب الأكثر حصولا على الألقاب بالنسبة للمشاركة في البطولة، إذ فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بطولة أستراليا المفتوحة (2014) وفرنسا المفتوحة (2015) والولايات المتحدة المفتوحة (2016)، ووصل في العام الحالي إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة والولايات المتحدة بعد سلسلة من الإصابات في 2018.

فيما يعتبر الروسي ميدفيديف صاحب أعلى تصنيف، وفاز الخامس عالميا بأربعة ألقاب هذا العام، ووصل أيضًا إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث خسر أمام رافائيل نادال.

وذكرت التقارير الصحافية الأوروبية أن القائمين على أمر بطولة تنس الدرعية، يرغبون في استضافة حدث تصنيف رسمي للاعبي التنس المحترفين في المستقبل، وأن بطولة الدرعية مجرد بداية لمشروع طويل، إذ إن الخطة طويلة الأجل هي استضافة حدث ATP و WTA في السعودية وأعتقد خلال 2 إلى 3 سنوات.

يُذكر أن المنافسات تقام على ملعب "الدرعية أرينا" الذي يستوعب 15 ألف متفرج، وتنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لنزال الدرعية التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.