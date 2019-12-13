الزمالك يصحح مساره محليا بفوز مستحق على بيراميدز









اسماء السيد - صحح الزمالك مساره محليا بفوز مستحق على ضيفه بيراميدز 2-صفر الخميس على ملعب القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة من بطولة مصر في كرة القدم.

وسجل مصطفى محمد (52) ومحمود علاء (79 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو الفوز الرابع للزمالك هذا الموسم وعوض خسارته امام انبي 1-2 في المرحلة الماضية، رافعا صيده إلى 13 نقطة ارتقي بها إلى المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الاهلي، في حين تراجع بيراميدز الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا، غلب عليه الحماس الزائد الذي وصل الى حد الخشونة المتعمدة، ما اثر على المستوى الفني، وانحصر اللعب في وسط الملعب نظرا للكثافة العددية، وندرت الفرص باستثناء تسديدة مدافع الزمالك محمد عبد الشافي ابعدها حارس مرمى بيراميدز احمد الشناوي الى ركنية (32).

واختلف الوضع مع بداية الشوط الثاني، وضغط الزمالك بكل خطوطه سعيا لإحراز هدف التقدم ونجح في مسعاه اثر تمريرة عرضية من البديل المغربي محمد اوناجم تابعها مصطفى محمد برأسه على يمين الشناوي، زميله لاسابق في الزمالك (52).

واستغل لاعبو الزمالك الارتباك في صفوف بيراميدز، وسدد المغربي الآخر أشرف بنشرقي كرة قوية أبعدها الشناوي بصعوبة الى ركنية (58).

وأهدر محمد فاروق فرصة التعادل عندما انفرد بالحارس محمد عواد وسدد فوق العارضة (61).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء اثر عرقلة بنشرقي داخل المنطقة فابرى لها الاختصاصي محمود علاء بنجاح على يسار الشناوي (79).

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واستعاد المقاولون العرب الصدارة من الأهلي بفوزه على مضيفه المصري 1-صفر على ملعب السويس.

وسجل محمد سمير الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده الى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي الفائز على وادي دجلة 3-صفر الأربعاء، في حين تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويملك الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد الزمالك والمصري البورسعيدي.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وضيفه طنطا على ملعب الإسكندرية.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة مقابل 8 نقاط لطنطا التاسع.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز: