أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 12 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبروها ، الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لغدا الجمعة، لانهاء بعض الأمور الخاصة بقيد اللاعب. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس. اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال ترفض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل. الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى انتهت مباراة الاتحاد السكندرى و طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، بالتعادل السلبي ، و التى أقيمت باستاد الأسكندرية . المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف نجح المقاولون العرب في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف نظيف عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام باستاد الجيش بالسويس. Advertisements اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة بشأن قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي في صفوف الأهلي في اننقالات يناير. الأهلى يعلن موعد المباريات الأفريقية.. وإصابة أزارو ومحسن أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن موعد مباراة بلاتنيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا ، كما هو ولم يتغير، كاشفا أن موعد باقي مباريات دور المجموعات كالتالي : مواجهة بلاتينيوم يوم ١١ يناير، والهلال السوداني يوم ٢٤ يناير والنجم الساحلي يوم ١ فبراير. "زيزو" يطير إلى ألمانيا للتأهيل من الصليبى بعد نهاية برنامج القاهرة يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى القاهرة بعد خضوعه لجراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى. رئيس إنبي يستقبل عماد فتحي ويصرف مستحقاته قبل جراحة الصليبي استقبل زكريا السيد رئيس نادي إنبي، عماد فتحي لاعب الفريق السابق والمصري الحالي، وقام بصرف جميع مستحقاته لدى النادي البترولي في مقر الشركة.

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