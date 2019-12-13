حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 12 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبروها ، الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف Advertisements اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك الأهلى يعلن موعد المباريات الأفريقية.. وإصابة أزارو ومحسن "زيزو" يطير إلى ألمانيا للتأهيل من الصليبى بعد نهاية برنامج القاهرة رئيس إنبي يستقبل عماد فتحي ويصرف مستحقاته قبل جراحة الصليبي

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