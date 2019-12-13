شكرا لقرائتكم خبر عن يارا عاطف الحكم المساعد فى كأس مصر .. مش بتعاكس فى الملعب و السوشيال مش هتبطلنى كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الجدل فى مباراة بيراميدز و النجوم بدور الـ 32 من كأس مصر، بعد ظهورها بجانب نور سمير الحكم المساعدة أيضا ،إنها يارا عاطف ، الحكمة المساعدة "حامل راية " فى لقاء بيراميدز ، نالت انتقادات و اسعة عقب المباراة، فكان معها الحوار التالى :



يارا على البحر

متى بدأتى العمل فى مجال التحكيم؟

بدأت التحكيم فى مباريات الرجال منذ 2015، وكانت الانطلاقة فى مباريات الناشئين ثم مراكز الشباب، وبعد ذلك القسم الرابع ثم الثالث والثانى ، لأظهر فى النهاية بكأس مصر.



يارا فى الملعب

ولماذا مجال التحكيم؟

انا فى الأساس لاعبة كرة قدم، وانا عندى 15 سنة ، ألعب الكرة فى الأندية ، و تنقلت بين 4 أندية مختلفة كان أخرها اتحاد الشرطة الرياضى ، ثم استمريت فى مجال الكرة ولكن من بوابة التحكيم .

هل ظهور الحكمة المغربية فى بطولة أمم أفريقيا للشباب له دور فى الاعتماد على البنات فى الملاعب المصرية ؟

لا .. المفروض فى جيل قبلى ، من المحكمات المصريات ، و بالنسبة لجيلى فأنا فى التحكيم منذ 2015 ، و تدرجت فى التحكيم حتى ظهرت أمام الكاميرات .



يارا تصطاد

ما شعورك بعد إبلاغك بمباراة بيراميدز ؟

كنت فرحانة وكان لازم أثبت نفسى ، و كان ضرورى التجربة تنجح ، عشان كده كان عليا ضغط كبير.

ضغط من مين ؟

الانتقادات اللى واجهتها قبل الماتش حيث انتشرت صور لى بالحجاب وبدأت الانتقادات لأن الناس مش عاجبها ، و هذا طبيعى إن الناس مش بيعجبها حاجة، يعنى مثلا مش عاجبهم زميلتى لأنها بشعرها.



يارا عاطف

ما نصائح لجنة الحكام لكى قبل المباراة ؟

اسرة التحكيم كلمونى ، و أنى لازم أكون على طبيعتى ، لان مشاركتى وظهورى بأداء جيد ، هيفتح الطريق لزملائى ولازم أكون متعاونة مع باقى الحكام فى الملعب .

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ومن الذى تواصل معك بعد المباراة ؟

زمايلى كلمونى، وقالوا حاجات إيجابية عملتها فى الماتش، وحاجات لازم أتجنبها الفترة الجاية.

ما تعليقك على النقد الذى تعرضتى له بعد المباراة على السوشيال ميديا ؟

مش بتأثر بكلام السوشيال ميديا ، وصلنى أن فى نقد لكن مش قراته ، ومكنتش حريصة أنى اشوفه ، لأنى اتعودت على كده ، ولو هتأثر بيه ، كنت بطلت كورة وتحكيم من 2015.



يارا و الراية

حدثينا عن نفسك؟

انا اعمل مدرسة تربية رياضية ، من محافظة الاسكندرية وعمري 26 سنة ، أعيش مع أسرتى أبى و امى ، و أشقائى الولدان أكبر منى سنا .

ما هى ميولك الكروية أهلاوية ولا زملكاوية ؟

لا أهلى و لا زمالك ..أنا جبلاوية نسبة إلى اتحاد الكرة.

هل تعرضتى لمضايقات خلال المباراة سواء من اللاعبين او الجمهور ؟

لا خالص محدش رخم عليا ، حتى فى الممر واحنا داخلين الماتش بيسلموا علينا ، و بيقولوا شدوا حيلكم ، بالتوفيق يا كوتش ربنا معاكم.

هل تعرضتى للمعاكسات فى المباريات أو تعليقات سخيفة ؟

لا مش بتعرض لمعاكسات خالص فى الماتشات ، لكن اعتراضات على القرارات ، و لكن فى مباراة بيراميدز لما احتسبت الجون أخدت القرار بسرعة وثقة ، وهو ما منع الاعتراض من اللاعبين .

كيف يتم التعامل بينك وبين حكم الساحة فى المباراة ؟

فى كيميا بين الحكام فى الماتشات ، عن طريق السماعات فهى حلقة الوصل بين الحكام فى الملعب.

هل تأخر ظهور العنصر النسائى فى التحكيم المصرى حاليا ؟

لم يكن هناك قاعدة كبيرة فى العنصر النسائى بمصر، ففى الخارج أنان فى النخبة a أفريقيا ، ولكن اللجنة الفترة الحالية تدعمنا ، و لم يتأخر ظهورنا بل ظهرنا فى الوقت المناسب .