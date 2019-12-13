شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يعبر كمين الزمالك وبيراميدز الصعب بأقل الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * بيراميدز

المسابقة : الجولة السابعة من بطولة الدوري العام المصري

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لا شئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمود عاشور

المساعد الأول : أحمد حسام طه

المساعد الثاني : أحمد لطفي

الحكم الرابع : حمادة القلاوي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : محمود عاشور

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة: في مبارة ذات درجة صعوبة عاليه نتيجة الأحداث والحالات التحكيمية التي مرت بها من الناحية الفنية والبدنية ورغبة كلا الفريقين في الفوز بالمباراة للمنافسة علي بطولة الدوري العام نجح عاشور في المرور بها بأقل الأخطاء التحكيمية وكانت أهم حالات المباراة في الدقائق 64 ، 77 من الشوط الثاني ، الحالة الأولي مطالبة من فريق بيراميدز بركله جزاء ضد محمود علاء بداعي لمس الكرة باليد الحكم قريب ويشير بأستمرار اللعب والقرار صحيح لعدم وجود مخالفة لمسة اليد علي محمود علاء الذي أصطدمت الكرة بيده وهو في محاولة لعب الكرة ، وفي الحالة الثانيه يحتسب عاشور ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الزمالك للاعب أشرف بن شرقي عندما مر بالكرة من حارس مرمي فريق بيراميدز ليقوم أحمد الشناوي بإرتكاب مخالفة العرقله الواضحة بأستخدام اليد ، قرار عاشور صحيح نتيجة تواجده في موقف صحيح ورؤيه واضحة .

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من محمد فاروق ، محمد فتحي ، الشناوي عبداللة بكري ، علي جبر من فريق بيراميدزفي الدقائق 17 ، 22 ، 77 ، 88 ، 89 ، 90 نتيجة اللعب بتهور والأعتراتض علي القرار، كما أنذر من الزمالك مصطفي محمد في الدقيقة 25 نتيجة اللعب بتهور ، وفي الدقائق 2 ، 15 ، 20 يتغاضي الحكم عن أشهار البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك طارق حامد ومصطفي محمد نتيجة اللعب بتهور خاصة طارق حامد الذي كان يجب أن يطرد لأرتكابة مخالفتين بتهور ، وفي الدقيقة 89 يشهر البطاقة الصفراء للمدرب سامي الشيشيني للاعتراض ، وكان من الممكن أن يقوم الحكم بأشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعب بيراميدز في الدقيقة 17 لاستخدام المرفق في وجه محمود علاء .

تقييم عناصر اللياقة البدنية والتمركز: تميز الحكم في عنصر اللياقة البدنية بداية من التحمل العام علي مدار شوطي اللقاء مع أستخدام عنصري السرعة القصوي وقراءة اللعب الجيدة في الهجمات المرتدة ، وأقتحم عاشور مناطق الجزاء في الدقائق 55 ، 60 ، 77 للبحث عن أدق التفاصيل للحالات التحكيمية .

تقييم عنصر مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق جيد لمبدأ إتاحة الفرصة في الدقيقة 63 بتقدير صحيح .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 7 ، 45 بتقدير صحيح نتيجة التمركز والليقظة

المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 3 ، 4 بتقدير صحيح ، وتعاون بالقرار مع الحكم في احتساب مخالفة لمسة اليد في الدقيقة 8 من الشوط الأول .

الحكم الرابع : تعاون جيد مع طاقم التحكيم .