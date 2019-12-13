نزل رجلك واقعد كويس.. شاهد بعيون سوبر كورة مرتضى منصور يؤدب مشجع زملكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على احد المشجعين المتواجدين داخل مدرجات استاد القاهرة، فى لقاء الأبيض ضد بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز . وجاء سبب انفعال رئيس نادى الزمالك، بعدما وجد أحد المشجعين يضع قدم على قدم، ليعتبرها إهانة و قام بتوجيه المشجع لعد الجلوس فى مثل هذا الوضع .

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