أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 12 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 12 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد Advertisements قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لغدا الجمعة، لانهاء بعض الأمور الخاصة بقيد اللاعب.

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