شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: أداء بيراميدز مع ديسابر لا يليق بالإمكانيات الموجودة..و اجتماع خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز أن أداء الفريق مع الفرنسي ديسابر المدير الفني خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانيات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار.

حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس ، و أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76.

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تابع سعيد فى تصريحات إذاعية لم نظهر بالمستوي المطلوب أمام الزمالك ، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض ، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانيات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق.

أضاف المدير الرياضى لفريق بيراميدز سنبحث أيضاً أسباب نزيف النقاط فى الدوري المصري، والتواجد فى منطقة الوسط لا يليق بنا.