شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يتاهل لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع ستاندارد لييج والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي آرسنال وستاندارد لييج، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، لبطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تقدم سامويل باستيان بالهدف الأول لستاندراد في الدقيقة 47، من الشوط الثاني. Advertisements وفي الدقيقة 69 سجّل سليم أمالاه، الهدف الثاني لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 78، تمكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت من تقليص الفارق للجانرز. وبعدها بدقيقتين تمكن بوكايو ساكا من تسجيل هدف التعادل لآرسنال. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 11، يحتل بها صدارة مجموعته، بينما توقف رصيد ستاندارد عند 8 نقاط بالمركز الثالث.

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