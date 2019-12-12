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مفاجأت في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ألكمار في الدوري الأوروبي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

يلتقي نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره ألكمار الهولندى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، في المباراة التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد".

حيث أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: روميرو.

خط الدفاع: يونج، تاونزيبى، ماجوير، ويليامز.

خط الوسط: جارنر، ماتيتش، بيريرا، ماتا، جرينوود.

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خط الهجوم: مارسيال.

بينما يدخل "أرنى سولت" المدير الفني لفريق ألكمار، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيزوت.

خط الدفاع: سفينسون، كلاسى، ستاين فويتينس، أوين وينديل.

خط الوسط: فريدريك ميدشه، ستنجس، كووبميينبرز.

خط الهجوم: دى ويت، سوجاورا، أدريسى.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بينما يتواجد ألكمار في المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

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