انت الان تتابع بعد رؤيته في مطار المدينة..هل ينتقل هالاند إلى دورتموند؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيرلينغ هالاند تسير حوله شائعات كثيرة بالانتقال من سالزبورغ إلى أندية أخرى، أهمها دورتموند ولايبزيغ الألمانيين

يعتبر إيرلينغ هالاند أحد أكبر المواهب الهجومية بالكرة الأوروبية حاليا ولفت مهاجم سالزبورغ النمساوي الأنظار بقوة، وتزيد التكهنات كل يوم حول رحيله عن الدوري النمساوي. والآن هناك علامات قوية على انتقاله لدورتموند الألماني.

نقلت مصادر إعلامية ألمانية مختلفة مشاهدة جوهرة النرويج إيرلينغ هالاند (19 عاما) في مطار مدينة دورتموند. ونقل موقع "شبورت بوزر" أن هالاند قدم من النمسا أمس الأربعاء، حيث يلعب مع فريق سالزبورغ، على متن رحلة للطيران العارض (الشارتر) وكان في انتظاره مسؤول بنادي دورتموند.

أصغر هاتريك بعد روني وراؤول

وبهذا تزيد التكهنات حول هالاند، المهاجم الفارع الطول (1.90 سم)، الذي لفعت أنظار أوروبا كلها إليه بقوة. ففي أول مواسمه مع ريد بول سالزبورغ النمساوي سجل حتى الآن 28 هدفا في 22 مباراة رسمية. ومن بين هذه المباريات 14 مباراة في الدوري النمساوي سجل فيها 16 هدفا، وست مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل فيها ثمانية أهداف. وهالاند هو ثالث أصغر نجم يسجل ثلاثية في مباراة بدوري أبطال أوروبا بعد الإسباني راؤول والإنجليزي واين روين.

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وبما أن لايبزيغ "شقيق" سالزبورغ، حيث يتبعان نفس المؤسسة، فإن لايبزيغ هو أيضا مهتم بخدمات اللاعبا لشاب. وكان يان آغى فيوتفورت، نجم النرويج السابق، الذي لعب في النمسا وإنجلترا وألمانيا، قد كتب على موقعه في تويتر: "يمكنني تأكيد أن فريق هالاند كان في دورتموند وأنهم تحدثوا أيضا مع نادي لايبزيغ، ومازال (الأمر) مفتوحا جدا على ما سيحدث".

وقد تجنب مؤخرا ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند، إعطاء رأي صريح عن شائعات انتقال هالاند إلى دورتموند، وقال بحسب ما نقل موقع "شبورت بوز" إنها "مسألة تتعلق باحترام أخلاقيات التعامل، فالفريق يعلب للتو ولذلك لن أعلق على ذلك بأي حال من الأحوال".

ويعاني خط هجوم دورتموند هذا الموسم بسبب تكرر إصابة قلب الهجوم باكو الكاسير، وتقول صحيفة "بيلد" إن رئيس النادي هانز يوآخيم فاتسكه أعلن في أجتماع أعضاء النادي أنه يريد زيادة قوة الفريق في الشتاء. وتتساءل بيلد زيادة القوة بـ"هالاند"؟.

ويقال إن اللاعب النرويجي لديه بند في عقده مع سالزبورغ بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، يقضي بإمكانية رحيله مقابل شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو، علما بأن قيمته السوقية حاليا هي 30 مليون يورو.