شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الفوز على بيراميدز يعيد الزمالك للمنافسة على لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك رضاه عن أداء الفريق في مباراة بيراميدز اليوم الخميس.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة الزمالك: «راض جدا عن الأداء والنتيجة وأهم شيء أننا لم نستقبل أهدافا أمام فريق قوي مثل بيراميدز».

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وتابع: «الفوز يعيدنا للمنافسة بقوة على لقب الدوري ويعيد لنا الثقة من جديد كان من المفترض أن نسجل مبكرا خاصة أننا أهدرنا الكثير من الفرص».

وأكمل: «سعيد بهدف مصطفى محمد لأنه أرهق دفاعات بيراميدز طيلة اللقاء، أوناجم كان مصدر خطورة كبير وحاولت استغلال المساحة في الجبهة اليسرى لبيراميدز، حافظت على زيزو من أجل سلامته واستبداله أمر طبيعي»

وأوضح كارتيرون كيف تعامل مع الضغوط التي عانى منها مصطفى محمد قبل المباراة من إرهاق وانتقادات من بعض المحللين؟: «مصطفى محمد تحدثت معه وعليه استغلال كل الإمكانات التي يملكها، ويستطيع أن يكون نجما في الدوري المصري ويتطور بشكل أفضل للوصول لما هو أفضل من ذلك في الكرة المصرية أو أكثر».