شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني: الزمالك الفريق الوحيد الذي فاز على بيراميدز هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح سامي الشيشيني، المدرب العام لنادي الزمالك، بأن فريقه استطاع أن يكون الفريق الوحيد الذي يفوز على بيراميدز هذا الموسم، قائلًا إن قائمة الفريق تمتلك المرونة التي تسمح لهم بالتأقلم مع أي تحول.

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وقال الشيشيني، في تصريحاته لقناة «ON sports» الفضائية: «الحمد لله، الزمالك الفريق الوحيد الذي فاز على بيراميدز منذ فوزنا عليه في نهائي الكأس الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يخسر من أي منافس».

وتابع: «فوجئنا بالتحول في أسلوب لعب بيراميدز على مدار المباراة، فطوال الفترة الماضية كانوا يضغطون على المنافس من الخط الأمامي، لكن اليوم تراجعوا للخلف، وهو ما جعلنا نجري تعديلًا في أسلوبنا».

وأضاف: «الزمالك يمتلك قائمة جاهزة للتعامل مع أي منافس، وبالرغم من الغيابات نستطيع من خلال المهارة والموهبة الخاصة باللاعبين أن نحول أسلوب اللعب أثناء المباراة، وهذا ما حدث بعد التعرف على أسلوب بيراميدز».