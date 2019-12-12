شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: لاعبو بيراميدز تعرضوا لضغط كبير قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، أن لاعبي فريقه تعرضوا لضغط كبير قبل مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين لمصطفى محمد ومحمود علاء، ليرتقي الفريق الأبيض للمركز الرابع بـ13 نقطة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة بالمركز الخامس، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

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وأوضح ديسابر، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة تايم سبورتس، أن لاعبيه غابوا عن حالتهم الطبيعية، في الوقت الذي استقبل فيه فريقه هدفًا مبكرًا في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن فريقه عقب تلقيه هدفا، قام بالضغط وخلق فرصا أمام مرمى الزمالك، واستحق ضربة جزاء، كان من الممكن أن تحول النتيجة لـ1-1، ولكنه رفض الجزم بصحتها لبعده عن منطقة الجزاء.

وهنأ الزمالك بالفوز: «كان الزمالك الفريق الأفضل في المباراة، وأتحمل مسؤولية الهزيمة».

وأشار إلى أن عدم الدفع بعبدالله السعيد يأتي بسبب عودته من الإصابة، فيما لم يدفع بجون أنطوي كأمر فني وتكتيكي وفقا لسير المباراة.