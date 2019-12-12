شكرا لقرائتكم خبر عن «القطبان».. الملايين لشراء النجوم والتجاهل للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الأهلى يقترب من صفقة جديدة تكلف خزينته 70 مليون جنيه.. الزمالك على مقربة من الحصول على توقيع نجم جديد مقابل 50 مليون جنيه.. الأهلى يقرر الاستغناء عن 7 لاعبين من فريق الشباب.. الزمالك يفرط فى عدد كبير من نجوم فريق الناشئين بالنادى».. هكذا كانت عناوين الأخبار التى يستيقظ القارئ العاشق للكرة المصرية على قراءتها فى الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية مع كل صباح فى فترة الانتقالات الصيفية والشتوية من كل موسم.

أزمة عدم الاعتماد على الناشئين فى الفريق الأول بقطبى الكرة المصرية وشراء لاعبى الأندية الأخرى بملايين الجنيهات قُتلت بحثًا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر يشير موقع «ترانسفير ماركت» العالمى إلى أن قيمة صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى الأخير للموسم الجارى وصلت إلى مبلغ 9.7 مليون يورو، أى ما يقرب من 170 مليون جنيه، من خلال شراء 3 لاعبين فقط واستعارة لاعب، فى الوقت الذى لم يتم تصعيد أى لاعب من فرق الناشئين للنادى سوى عمار حمدى الذى قام النادى بشرائه قبل موسم ماضٍ.. الأمر لم يختلف كثيرًا فى الزمالك، فقد أشار الموقع العالمى إلى أن قيمة الانتقالات الصيفية بلغت 12.9 مليون يورو أى ما يقارب 240 مليون جنيه من خلال شراء 9 لاعبين وعودة اثنين من الإعارة، فى غياب تام للناشئين من أبناء النادى دون الـ 21 عامًا.

«المصرى اليوم» تواصلت مع عدد كبير من خبراء ومحللى الكرة المصرية، من أجل وضع «روشتة» لحل أزمة عدم اعتماد القطبين الأهلى والزمالك على مواهبهما الشابة صغيرة السن وشراء لاعبى الأندية الأخرى بأرقام فلكية.

البداية مع شيخ المحللين طه إسماعيل، الخبير الكروى الكبير والمسؤول السابق عن لجنة تطوير الكرة فى الاتحاد الدولى «فيفا»، والذى استهل حديثه عن تلك الأزمة قائلًا: «فكر الاستثمار بشكل عام فى مصر هو الاستثمار السريع، فتجد أغلب المستثمرين يدعمون مصانع المنتجات الغذائية التى تدر أموالا سريعة، فى الوقت الذى من النادر أن تجد مستثمرا يقوم بإنشاء مصانع لتعليم بعض الشباب الحرف والصناعات المختلفة على المدى البعيد، وبالطبع هذا الأمر ينطبق على كرة القدم فى مصر».

وأضاف «طه»: «الإدارات والمدربون يقومون بالطريقة الأسهل والأسرع وهى شراء اللاعبين من الأندية الأخرى، فالناشئ قد يحتاج لوقت طويل من أجل تثبيت قدميه مع فريقه الأول». وواصل:«بالطبع أكون سعيدا حينما يتم تصعيد بعض الناشئين فى الأندية الكبرى، وبالفعل تم تصعيد عدد من المواهب مع الفريق الأول سواء فى الأهلى أو الزمالك، ولكن من الصعب أن يكون الفريق كله مكونا من الناشئين»، وهذا يحدث فى أوروبا أيضًا، فتجد مثلًا فريقا إنجليزيا ليس به أى لاعب محلى. وقال إبراهيم حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالى بنادى سموحة: «الأزمة فى المقام الأول تكمن فى المدير الفنى للفريق الأول فى أى نادٍ، فالأغلبية منهم لا تعرف الشجاعة فى الدفع بلاعبين صغار السن، الأمر يحتاج إلى قلب جرىء.. ولكن الكثير منهم يأتى لـ(السبوبة) فقط وليس لبناء فريق».

وتابع إبراهيم حسن: «كل مدير فنى يختبئ فى الأسماء الكبيرة الموجودة داخل صفوف كل فريق، ويطلب صفقات جديدة دون إلقاء نظرة على فرق الناشئين والأشبال، وهناك حالة عدم الثقة الموجودة بين المدير الفنى واللاعب صغير السن».

وأضاف: «نضرب مثلًا بالبرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، فقد اعتمد بشكل شبه كامل على طلب شراء النجوم من إدارة النادى ولم يفكر فى لحظة فى تطعيم الفريق بعدد من صغار السن، رغم أنه فى هذه الفترة كان يمتلك الفريق الأحمر عددًا كبيرًا من المواهب الشابة».

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وأنهى تصريحاته الخاصة لـ«المصرى اليوم»: «حزين للغاية على قطاع الناشئين، خاصةً فى الأهلى أو الزمالك، فبعدما كان القطبان وبالأخص الأهلى هو من يفرز أغلب مواهب الناشئين فى مصر، باتت الغلبة لأندية إنبى ودجلة والمقاولون فى الوقت الحالى.

فيلسوف التحليل أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أبرز رأيه فى القضية واصفًا إياها بـ«المرض المزمن للكرة المصرية».

وقال يونس: «نتحدث دائمًا فى الأندية الكبرى عن ضرورة الاعتماد على الناشئين، ولكن فى النهاية يكون التطبيق بشكل كوميدى». وأوضح: «على كل مدير فنى فى الفريق الأول تخصيص أوقات لمتابعة أندية الناشئين والشباب وملاحظة جميع المواهب مع فرض طريقة لعب محددة شبيهة بطريقة لعب الفريق الأول».

وواصل تصريحاته: «الأجواء الكروية فى مصر المليئة بالصراعات والأزمات لا تصلح مطلقًا لإخراج ناشئ سَوىّ ومتزن قادر على صناعة الفارق، فربما اقتربت أخبار الكرة فى مصر من نشرها فى الصحف المخصصة للحوادث بالجرائد الورقية».

وأنهى حديثه: «أتعجب من قيام الأندية الكبرى بإعارة جميع لاعبيها الشباب بداعى اكتساب خبرات أو اختبار مستواهم مع الأندية التى ينضمون إليها ثم يقومون ببيعهم وشرائهم بأرقام فلكية».

وكان لوليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، رأى مختلف فى القضية، حيث صرح: «تفعيل فكرة الأندية المحترفة هو الحل الأوحد».

وأضاف: «عندما يكون النادى محترفا سيخصص وقتها إدارة لشؤون كرة القدم، وبالتالى ميزانية خاصة للعبة فقط، يتم تخصيص جزء منها للصرف على قطاع الناشئين».

وقال هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمحلل الرياضى الحالى: «النقطة الأولى لحل الأزمة تكمن فى تخصيص مبلغ كبير لقطاع الناشئين فى الأندية، فالملايين التى يتم دفعها لشراء النجوم لو خُصص نصفها على أقصى تقدير لتطوير قطاعات الناشئين سيختلف الأمر كليًا».

وأنهى تصريحاته مؤكدًا حتمية وجود احتكاك قوى للناشئين، وتوفير ملاعب جيدة للتدريب عليها، والاعتماد بالتغذية، فضلًا عن إخراج إدارات الأندية بعض المدربين لفترة معايشة لفرق الناشئين الكبرى بالعالم من أجل التعلم واكتساب خبرات تعامل المدربين مع اللاعبين صغار السن.