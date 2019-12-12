شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب المفاوضات مع المصرى لضم «العراقى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل إدارة النادى المصرى البورسعيدى عن فتح الزمالك باب المفاوضات من أجل التعاقد مع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأوليمبى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن نادى الزمالك طلب اللاعب بشكل ودى ولم يتم الدخول فى مفاوضات رسمية أو إرسال فاكس حتى الآن، حيث تم فتح باب المفاوضات من جانب إدارة القلعة البيضاء مع سمير حلبية، رئيس النادى البورسعيدى، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن رئيس النادى البورسعيدى طلب الحصول على خدمات اثنين من لاعبى الزمالك، إضافة إلى مقابل مادى من أجل الاستغناء عن كريم العراقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل كريم العراقى اهتمامات الزمالك عقب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبى فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وظهوره بشكل مميز، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى التعاقد مع ظهير أيمن، لاسيما بعد فسخ الدولى التونسى حمدى النقاز تعاقده من طرف واحد.

فى نفس السياق، أخبر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف، نادى الزمالك بموعد مباراة الفريق فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدورى أبطال إفريقيا أمام فريق زيسكو الزامبى، حيث تسلم مسؤولو القلعة البيضاء خطابا من الكاف يفيد بأن المباراة ستكون يوم 28 ديسمبر الحالى فى زامبيا، فى تمام الثالثة عصرا.

Advertisements

وكان الزمالك قد حصد 3 نقاط فى المجموعة من جولتين خاضهما مؤخرا، ويحتل المركز الثانى فى وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث خسر من مازيمبى بثلاثة أهداف للاشىء، وفاز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين للاشىء.

وفى نفس السياق، قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور سفر هانى زادة إلى زامبيا قبل الفريق، من أجل ترتيب ملاعب التدريب وإقامة الفريق هناك قبل مواجهة زيسكو فى الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 28 من نفس الشهر، وذلك بعدما قام «زادة» بترتيب إقامة الفريق بشكل جيد فى الكونغو قبل مباراة الفريق أمام مازيمبى فى الجولة الأولى التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

ومن ناحية أخرى، طلب كارتيرون من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز بالأمس، ووضع كل تركيزهم فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم 16 من الشهر الجارى فى بطولة الدورى، وأكد لهم على أهمية النفس الطويل، خاصة أن الفريق ينافس على بطولة لن تحسم إلا فى الجولات الأخيرة وأمامهم الفرصة لتعويض أى نتيجة سلبية.

وحاول المدرب تقليل المجهود البدنى فى التدريبات، خلال الأيام المقبلة، بسبب المجهود الكبير الذى بذلوه خلال مباراة بيراميدز وضمان عدم التعرض للإجهاد أو الإصابة.

على جانب آخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك والجونة فى الجولة رقم ١٣ من مسابقة الدورى العام، بحيث تقام يوم ١٥ يناير المقبل فى تمام الساعة الخامسة بدلا من السابعة والنصف، وجاء هذا القرار بسبب تعديل موعد مباراة الأهلى وطنطا، والذى تقرر إقامتها يوم ١٥ يناير بالسابعة والنصف مساء، بدلا من ١٤ من نفس الاتحاد.

وتأتى هذه التعديلات بناء على المواعيد الجديدة التى استقر عليها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف» لجولات دور المجموعات فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.