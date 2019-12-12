شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على مهاجم نيجيرى فى يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن تفاصيل الصفقة الهجومية للفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حيث أكد أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق طلب ضم مهاجم نيجيرى.

وأكد المصدر أن اللاعب هو بليسينج اليكى المحترف ضمن صفوف فريق لوزيرن السويسرى خاصة أنه يعلم قدراته جيدًا وسبق أن أشرف على تدريبه من قبل، ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية عالية. وأشار المصدر إلى أن الأهلى لن يضم مهاجما عربيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تردد خلال الأيام الماضية أن المارد الأحمر دخل فى مفاوضات مع الثنائى عمر السومة وبغداد بونجاح، وهو ما نفاه مسؤولو القلعة الحمراء. وأضاف المصدر أن فايلر هو الذى يحدد الصفقات المطلوبة فى يناير ثم يتم عرضها على لجنة التخطيط، حيث لا تقوم اللجنة بترشيح لاعب على المدير الفنى السويسرى، ومنحه المجلس الأحمر حرية اختيار الصفقات.