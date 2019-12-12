شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات «ليديز يوروبيان تور» يشاركن في بطولة الجولف السعودية للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أعلنت رابطة «الجولة الأوروبية للسيدات» أنها ستضيف بطولة جولف السعودية للسيدات إلى جدولها الزمني في عام 2020، وهي المرة الأولى التي تقام فيها مثل تلك البطولة للسيدات في المملكة. حسب ما أشارت إليه مجلة «تودايز جولف» البريطانية اليوم (الخميس).

وستقام البطولة التي تضم 72 حفرة، بالتعاون مع (نادي الجولف السعودي) والاتحاد السعودي للجولف، في نادي رويال جرينز للجولف والنادي الريفي في جدة من 19 إلى 22 مارس 2020.

وأشارت المجلة إلى أن قيمة الجوائز مليون دولار، بمشاركة 108 لاعبين من جميع أنحاء العالم، وهذه الخطوة تشكل جزءًا من «رؤية المملكة 2030» لزيادة المشاركة في رياضة الجولف بشكل كبير في السنوات القادمة.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة (ليديز تور) أليكساندرا أرماس: أنا متحمسة للغاية لهذه المسابقة ويشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي للاشتراك في أول مسابقة غولف للسيدات في السعودية.

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وأضافت: إضافة المملكة إلى جدولنا لعام 2020 هو شعور مثير للجميع في (رابطة جولة السيدات الأوروبية) قد شاهدت جودة تنظيم للمسابقة الدولية في السعودية، وأنا متأكدة من أن هذه ستكون تجربة رائعة للاعباتنا.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان اليوم، أن لاعبات الجولف البريطانيات كارلي بوث، وإيمي بولدن، وراشيل دراموند، والزوج السويدي كاميلا لينارث وإيزابيلا دييليرت، سوف ترتدي كل منهن شعار الجولف السعودي كسفيرات للجولف السعودي في محاولة للترويج لرياضة الجولف للجماهير في المملكة، إضافة إلى تعزيز رؤية برنامج تطوير الجولف السعودي على الصعيد الدولي.

وقالت بوث في تغريدة لها على تويتر: أتطلع إلى أن أكون جزءًا من التاريخ من خلال مشاركتي مع السيدات الأخريات في الجولة وبالطبع للتنافس على دورة رويال جرينز.

وأضافت: لقد زرت السعودية في عدد من المناسبات وكنت محظوظًة لقضاء بعض الوقت في تعليم النساء والفتيات السعوديات رياضة الجولف، لقد كن متحمسات للغاية وأنا واثقة من أن رؤية لاعبي الغولف المحترفين الذين سيتنافسون في بلدهن سوف تلهمهن للسعي لتحقيق أحلامهن.

وفي معرض تعليقه على استضافة الحدث للمرة الأولى ووضع سوابق جديدة في هذه الرياضة، قال رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان: يسعدنا أن نسطر التاريخ من خلال استضافة البطولة الافتتاحية للمحترفات للسيدات في مارس، وآمل أن تلهم هذه البطولة العديد من النساء على ممارسة لعبة الجولف وإيقاظ اهتمامهن بهذه الرياضة الرائعة. ونحن نرحب ترحيبا حارا بجميع اللاعبين في المملكة ونتمنى لهم تجربة مميزة في بلدنا الساحر.