شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس مثير في أولى جولات البطولة الدولية للخيل العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

انطلقت بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية للخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، وسط حضور قوي وتنافس مثير بين مرابط الخيل العربية، وشهدت منافسات اليوم الأول تنافس المهرات في عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات.

وخصصت الفئة الأولى للمهرات عمر السنة مقسمة إلى خمس مجموعات وحققت المهرة «عروب الخالدية» لإسطبلات الخالدية المركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة «سارة التنهاة» لمربط التنهاة، والثالث «مارشيل ايه اتس ارابكو» لمربط الزايد.

‫وفي المجموعة الثانية، أحرزت المركز الأول المهرة «جليلة النوال» لعلي الهاشم، وحلت ثانياً المهرة «جذابة عذبة» لمربط عذبة، متفوقةً بالنوع على المهرة «تي ال ريانة» لمربط الريانة التي حلت ثالثاً.

‫وفي المجموعة الثالثة، جاءت المهرة «هلالة الخالدية» لإسطبلات الخالدية أولا، وثانياً «سنقرايا» لمربط الدهامية، وثالثاً «صلالة الخالدية» لإسطبلات الخالدية.

‫وفي المجموعة الرابعة، حققت المركز الأول «كوانا» للأمير تركي بن أحمد، ونالت المركز الثاني المهرة «أصايل الزايد» لمربط الزايد، وثالثاً «آي أس اليسكا أو أكس» لمربط المعود.

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‫وفي المجموعة الخامسة، حققت المركز الأول المهرة «صوفيا الواوان» لمربط الواوان من الكويت، وحلت ثانياً المهرة «هويدا اي آر دي» لعبدالله الجبرين، وثالثاً المهرة «حياة فاس» لمربط فاس.

‫وفي الفئة الثانية المخصصة للمهرات عمر السنتين حققت المهرة «جنى فور لايف» لحيدر الصقر المركز الأول في المجموعة الأولى، ونالت المركز الثاني المهرة «ترياسوري» لمربط صارم، وثالثاً «سمسم العناية» لمربط عناية.

‫وفي المجموعة الثانية، حصلت على المركز الأول المهرة «انكرينا» لصالح الوابل، ونالت المركز الثاني «شموخ ايه» لعبدالعزيز البرغش، والثالث «اصيله ايه أم» لمربط الشموس.

‫وفي المجموعة الثالثة حققت المهرة «تيجان المعود» المركز الأول، والثاني «أي جي نوارة» لمربط التنهاة، وثالثاً «صبحاء المعود» لأحمد اللنجاوي.

وفي فئة المهرات عمر الـ٣ سنوات المجموعة الأولى، حققت المهرة «آنا أم سي» لمربط الخشاب من الكويت المركز الأول، ونالت المركز الثاني «مراده الخالد» لمزرعة الخالد، وثالثا «آل ايه إيرا اكسكاليبر» لمربط السيد.