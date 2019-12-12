السعودية تلوي أعناق العالم بأول بطولة لجولف السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلوي السعودية أعناق العالم من جديد، وهي تتأهب لإقامة أول بطولة في تاريخها لجولف السيدات، بجوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 المقبل في ملاعب نادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

وتبث البطولة التي تقام بنظام 72 حفرة، إلى أكثر من 340 مليون مشاهد في أكثر من 55 دولة حول العالم، بما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات ولاعبي الجولف في السعودية، حيث تضم 108 لاعبات محترفات يتنافسن على اللقب، وأغلى مكافأة مالية في روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

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وتوقع رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان أن تلهم البطولة العالمية العديد من السيدات لممارسة الرياضة وتعزيز اهتمامهن باللعبة، ورحب بجميع اللاعبات اللواتي سيحضرن إلى المملكة، متمنيا خوض تجربة مميزة.

وأعلنت «جولف السعودية» أنها تعمل مع عدد من نجمات الجولة الأوروبية لجولف السيدات من أجل ترويج الجولف للجماهير المحلية وتعزيز الانتباه نحو «برنامج تطوير الجولف السعودي» وعروض سياحة الجولف الدولية، وهؤلاء اللاعبات، هن: كارلي بوث، آمي بولدين وراتشيلروموند من بريطانيا، وكاميليا لينارث وإيزابيلا ديليرت من السويد، وكل لاعبة سترتدي شعار «جولف السعودية» كسفيرة للبرنامج.

وتحدثت النجمة كارلي بوث، سفيرة جولف السعودية والمتوجة بثلاثة ألقاب في الجولة الأوروبية، وقالت «أتطلع أن أكون جزءا من التاريخ إلى جانب اللاعبات الأخريات في الجولة، وبالطبع اللعب في ملعب رويال جرينز، وسبقت لي زيارة المملكة في مناسبات عدة وكنت محظوظة بقضاء بوقت كاف في تعليم السيدات والفتيات السعوديات كيفية لعب الجولف، اللواتي كن متحمسات للغاية، ومتأكدة أن رؤيتهن لمنافسات اللاعبات المحترفات على أرض دولتهن، سيسهم في إلهامهن من أجل ممارسة هذه اللعبة والسعي لتحقيق أحلامهن».