الاتفاق يخطط للهروب عبر نقاط الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

في مواجهة مرتقبة عنوانها «الهروب» من مناطق الخطر، يستضيف فريق الاتفاق (10 نقاط) مساء اليوم فريق الفتح (5 نقاط) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار بهدف الابتعاد عن المراكز المتأخرة بسلم ترتيب الدوري، حيث يدخل الوطني خالد العطوي مواجهته الأخيرة مع الاتفاق من أجل خطف النقاط الثلاث قبل إقالته المرتقبة، بعد أن بدأت إدارة الاتفاق بالتفاوض مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس الذي سيخلفه في مهمة إنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية، بواقع 6 خسائر وتعادل و3 انتصارات، حيث سيفتقد الفريق لخدمات محمد الكويكبي وفيليب كيش للإصابة.

ويتشابه الوضع في الفتح الذي يعيش أوضاعا متأزمة بتلقيه 7 هزائم وتعادلين وفوز وحيد، حيث يهدف مدربه البلجيكي يانيك فيريرا لتعديل مسار الفريق وتحقيق الفوز الثاني للفريق هذا الموسم، حيث سيفتقد لخدمات ظهيره الأيسر ماتياس آغوريغاري بداعي الإيقاف بالبطاقة الحمراء في مواجهة أبها الماضية.