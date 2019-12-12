الأهلي يسبق الاتحاد ويوقع مع كهربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

فيما عرضت إدارة الاتحاد اسم مهاجم المنتخب المصري والزمالك محمود عبدالمنعم الشهير بـ(كهربا) على مدرب الفريق هينك تين كات، وقع اللاعب رسميا أمس للنادي الأهلي القاهري لمدة أربع سنوات ونصف السنة، مقابل 50 مليون جنيه مصري «12 مليون ريال سعودي تقريبا». وحقق الأهلي المصري نصرا خارج الملعب على منافسه الزمالك أمس، بعدما وقع عقد انتقال اللاعب بداية من يناير المقبل. وكان صناع القرار في نادي الاتحاد بدؤوا تحركاتهم لتوفير الدعم المالي اللازم لإنعاش الفريق بصفقات محلية وأجنبية بحسب رؤية واحتياج الجهاز الفني الذي قاد الفريق حتى الآن في ثلاثة لقاءات رسمية.

وبدأ الطاقم الفني استعداده الفعلي للقاء الرابع أمام الفيصلي أمس بمشاركة اللاعبين الدوليين، حيث سيقام اللقاء مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.