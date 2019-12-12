الفيفا يمنح الهلال وثيقة المونديال..وقوميز يتحدى ليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس نادي الهلال بالعاصمة القطرية الدوحة بمناسبة حصوله على كأس دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية 2019، وتمثيله أندية القارة الصفراء في بطولة العالم للأندية التي انطلقت أمس الأول بقطر، وتختتم في الـ21 من ديسمبر الحالي.

وتسلم قائد الفريق الكروي الأول الدولي السابق محمد الشلهوب هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما قدم «الفيفا» شهادة ذكرى، والتي تمثل وثيقة رسمية لنادي الهلال بمناسبة مشاركة الفريق الكروي في بطولة أندية العالم الحالية.

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وكان «فيفا» عقد أمس اجتماعا تنسيقا مع البعثة الهلالية بكامل أجهزتها الفنية والطبية والإدارية واللاعبين للتعريف بالجوانب التنظيمية للبطولة التي يبدؤها الهلال غدا أمام بطل الأندية الأفريقية الترجي التونسي.

من جانبه، أكد المحترف الفرنسي بافمنتي قوميز جاهزية لخوض اللقاء وتطلعه الكبير في مواجهة ليفربول الإنجليزي بعد أن يتخطى فريقي الترجي وفلامنجو (بطل كأس ليبرتادوريس) في دور نصف النهائي للبطولة، واصفا تلك المرحلة بالصعوبة.

وقال مدرب الهلال رزفان لوتشيسكو عقب وصوله للدوحة « فخور بالمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الـ6، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية التي أعددنا لها جيدا لبلوغ هدفنا المنشود».