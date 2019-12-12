نصف القمر مسرح للمرحلة الخامسة من رالي الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تنطلق اليوم منافسات رالي الشرقية في مرحلته الخامسة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، في موسمها الأول عند الثامنة والنصف صباحا على شاطئ نصف القمر بالخبر، وذلك بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا عبدالله باخشب، وبدعم الهيئة العامة للرياضة.

ويخوض السائقون خلاله المرحلة الخاصة الثانية الأطول، في حين يخوضون المرحلة الثالثة «الأخيرة» غدا السبت، حيث ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحا، على أن يقام حفل اختتام الرالي وتتويج الفائزين في الساعة السابعة مساء بعد غد. وتصدر يزيد الراجحي قائمة المشاركين في فئة السيارات، إلى جانب مواطنيه ياسر بن حمد بن سعيدان وعيسى الدوسري، كما يعود السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي للمشاركة في البطولة بعد غيابه عن الجولة الماضية برالي الرياض، فيما سيكون «ضيف الجولة» السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب، الفائز مرتين بلقب رالي داكار، وبطل العالم للراليات «دبليو آر سي» مرتين مع فريق تويوتا، موسمي 1990 و1992.