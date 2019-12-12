الصدارة تشعل مواجهة النصر والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يحتدم الصراع بين النصر والتعاون في مباراة عنوانها الندية، عندما يستضيف الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز اللقاء ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يأمل أصحاب الأرض استعادة تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى النقطة 23 نقطة، للانفراد بالصدارة ووضع الهلال تحت الضغط.

ويود النصر إقصاء التعاون الذي تفصله عن النصر نقطة واحدة بقيادة مدربه فيتوريا، والذي يأمل الوقوف على الفريق بشكل جيد بعد أن استغل فترة التوقف بإقامة معسكر في جبل علي، حيث خسر الفريق الجولة الماضية أمام الوحدة وتوقف رصيده عند 20 نقطة متساويا مع الهلال والأهلي مع أفضلية مباراة مؤجلة للهلال.

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أما سكري القصيم بقيادة مدربه باولو سيرجيو فهو أمام فرصة ثمينة لاحتلال صدارة الترتيب ولو موقتا، حيث يطمع بعد أن كسب ضمك في الجولة الماضية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، فهو يملك 19 نقطة في المركز الرابع.

واعتاد التعاون أن يقدم نفسه بشكل جيد أمام النصر، ويشاطر أندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة تحقيق 6 انتصارات.

قبل المواجهة