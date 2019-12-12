شكرا لقرائتكم ديسابر: حزين بسبب الخسارة والفرص كانت متساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنه حزين بسبب الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي فريقه لعب بطريقة تكتيكية في الشوط الأول في مباراة الزمالك وأغلق المساحات أمام المنافس وخاصة أمام طارق حامد وفرجاني ساسي مشيرا إلى أن فريقه كان لديه حماس أكثر قبل اللقاء.

وأضاف أنه هاجم في الشوط الثاني ولكن فريقه استقبل هدف مبكر في هذا الشوط، وأضاف أن فرص الفريقين في الشوط الثاني كانت متساوية، وأوضح أنه يريد لفريقه أن يتحسن في منطقة الوسط، وأضاف أن هذه هي كرة القدم وسيعالج السلبيات في الفترة المقبلة ويبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة.

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وأشار إلى أنه بصفته مدير فني يتحمل المسؤولية بسبب اختياراته من اللاعبين المشاركين في المباريات، وأكد أن عبد الله السعيد لم يكن جاهز بنسبة 100% للمشاركة في اللقاء لأنه عائد من الإصابة بعد شهر ونصف وأوضح أن اللاعب شارك في 30 دقيقة وهو لاعب مهم للفريق، وشدد على أن عدم الدفع بأنطوي من البداية كان لأسباب تكتيكية وأضاف أنه فضل الدفع بتراوري لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وفضل أن يكون أنطوي بديل .

وأشار إلى أنه إذا حقق فريقه الفوز كانت الأمور ستكون أفضل مضيفا أن بيراميدز أهدر ثلاثة فرص محققة في المباراة، وأضاف أن لفريقه ركلة جزاء لم يتم احتسابها.

وأضاف أن لاعبي الزمالك كانوا أكثر تركيزا، وأشار إلى التزام لاعبي فريقه إلا أن لاعبي الزمالك سجلوا من فرص قليلة ولكن فريقه لم يستغل الفرص للتسجيل، وشدد على أن الزمالك كان الأفضل وفاز باللقاء.

وعلق عن فرص بيراميد في الدوري مؤضحا أن الفرصه موجودة لأن الفريق خاض 7 مباريات فقط في المسابقة وهناك مباريات كثيرة في الدوري.