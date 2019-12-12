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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز شهد احتلال فريق المقاولون العرب الصدارة برصيد 16 نقطة مؤقتا بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مواجهة واحدة وخسر مثلها.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز شهد احتلال الأهلى المركز الثانى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات حقق الفوز فى جميعها ويأتى فى المركز الثالث الاتحاد السكندرى برصيد 14 نقطة ثم الزمالك رابعا برصيد 13 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز



حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13 محتلاً المركز الرابع فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 محتلاً المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76.

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