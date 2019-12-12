شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: اللى بينتقدني مش فى دماغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفي محمد مهاجم الزمالك أن من ينتقده بالسلب لا يلتفت له ، وأن تركيزه منصب على التدريب بقوة مع الزمالك لتحقيق الفوز فى جميع المباريات.

تابع مصطفى محمد فى تصريحات لقناة ON SPORT اللى بينتقدني " مش فى دماغي " والفوز الذى تحقق على بيراميدز مجهود للفريق بأكمله و أنه يهدي هدفه لجماهير الزمالك ، و أن القادم سيكون أفضل.

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أضاف مهاجم القلعة البيضاء ، طالبت باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باللعب بنفس الطريقة التى كنت ألعب بها فى المنتخب الأوليمبي و إحرازه للاهداف بسبب العرضيات الكثيرة .

واحتل مصطفي محمد صدارة هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف .