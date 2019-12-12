شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تهتف ضد كهربا بعد الهدف الثاني ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت جماهير الزمالك المتواجدة فى ستاد القاهرة، بالهتاف ضد محمود كهربا، صانع ألعاب منتخب مصر وأفيس البرتغالى والأبيض السابق، بعد إحراز الهدف الثانى للفريق فى مرمى بيراميدز التى انتهت بفوز الزمالك.

فيما أعقب الهتاف ضد كهربا توجيه هتافات أيضًا ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز الحالى، والزمالك السابق، كما قامت جماهير الأبيض بترديد هتاف "بص على اللوحة الزمالك نفسه مفتوحة"، و"بالروح بالدم.. الدوري مش هيروح".

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يذكر، أن محمود كهربا، اقترب من الانضمام للأهلى، وقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13 محتلاً المركز الرابع فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 محتلاً المركز الخامس