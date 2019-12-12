شكرا لقرائتكم كارتيرون : الفوز على بيراميدز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية بالمباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة السابعة لمسابقة الدروي الممتاز.

وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه راض عن النتيجة في اللقاء أمام منافس قوي، وشدد على أن الفوز على فريق كبير مثل بيراميدز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على الدوري واعتلاء الصدارة في الفترة المقبلة.

وأعرب المدير الفني عن سعادته بروح اللاعبين في المباريات وإصراراهم على الفوز وتقديم عروض قوية تليق بنادي الزمالك.

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وأضاف كارتيرون أن فريقه أهدر فرص عديدة للتسجيل في الشوط الثاني، وأوضح أنه سعيد بتسجيل مصطفى محمد بتسجيل هدف، وأضاف أنه دفع بأوناجم بدلا من زيزو لإصابة الأخير بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح المدير الفني أن الفريق الأبيض استغل الجبهة اليسرى لبيراميدز من أجل تهديد المنافس وتألق أوناجم في هذه الجبهة، و علق على ثبات تشكيل الزمالك قائلا :" الفريق يعاني من ضغط المباريات وهو يحدد من سيشارك بناء على حالة اللاعبين الفنية والبدنية".

وأكد أنه تحدث مع مصطفى محمد قبل المباراة وأخطره أنه لديه إمكانيات كبير وطالبه بالتركيز من أجل التطور في المستقبل.